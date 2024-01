Koera sisekaemus: perre tuleb kass, mina kohtun peikaga. Varsti on meil siin terve loomaaed!

Kuigi see perekond on segane, sobib see mulle täiesti. Meile tuleb kiisu. Kas neil on tõesti minust vähe? Võiksid hoopis teise koera võtta. Ei saa mina neist kahejalgsetest aru. Varsti on siis hamstrid, rotid ja kilpkonn ka. Täitsa loomaaed.

Tegelikult polegi paha mõte, kui meile tuleks loomaaed. Hakkaksin uksel pileteid müüma ja teeniksin kondu raha. Emps tuhnib nüüd arvutis ja otsib kasvatajatelt kiisutüdrukut. Just tüdrukut, sest iss räägib kogu aeg, et Siim-poiss läks oma elu peale ja kodus naistevägi vaid.

Kiisu leitud ja kasvatajaga ühendust võetud. Emps ja Siim lähevad kiisule külla ja äkki ta täna tulebki meile. No eks ootame ja vaatame siis selle kiisu üle. Õhtu käes ja emme tuli koju, kaasas väike karvapall. Oi, kui pisike ta on, kuidas ma temaga mängima peaksin? Ja kui tutvust tahtsin sobitada, tegi mulle ssssss. Lasen tal rahulikult olla, aga jälgin kogu aeg, mida ta teeb.

Kiisu nimi on tegelikult Agilera, aga kutsuma hakkasime teda Pätuks. Järgmine päev Pätu juba terroriseeris mind. Hüppas mu ilusa saba külge ja jooksis nagu peata kana. Päris armsake on ja tuleb minu kaissu tudule ka. Arvan, et meist saavad sõbrad.

/.../

See kass on päris cool. Käime jalutamas ja ta ei vingu üldse. Lahe, kui sellised sõbrad on. Empsiga juhtus paha asi, ta kukkus. Ta küll ei tee sellest välja, aga vahepeal nutab ja siis ma lohutan teda. Annan isegi musi, kuigi olen musidega väga kitsi.

Täna on siis see hommik, kui läheme laeva peale. Lähen oma peikaga tutvuma. Peaasi, et ilus poiss oleks ega ülbitseks. Eks näis, mis meist saab, kas meeldime teineteisele? Mina olen küll valiv, igasugused mulle ei sobi.