Näugumine ja eneselõhkumine - kas taevas kõrguv täiskuu ajab tõesti kassid hulluks?

Colorado ülikooli veterinaarmeditsiini osakonnas läbi viidud uuring näitas, et kassid saavad täiskuu ajal kolmkümmend protsenti tõenäolisemalt vigastada. Just sel perioodil saabub loomade kiirabisse rohkem kasse. Seletust sellele aga ei leitud.

Võib vaid oletada, miks kassid end täiskuu ajal tõenäolisemalt vigastavad: nad võivad sel perioodil olla aktiivsemad, sest valgust on rohkem. See mõjutab nende ööpäevast elurütmi. Ööpäevane rütm hõlmab muutusi kehatemperatuuris, hormoonides, südame löögisageduses ja muudes füüsilistes parameetrites. Kuigi kassid on kodustatud loomad, elavad nad looduse rütmis. See vastuvõtlikkus kuurütmidele võib olla nende veidra käitumise põhjuseks täiskuu ajal.