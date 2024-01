Puuritreeningu ja kaameraga jalanõude närimise vastu: kuidas õpetada koerale omapäi olemist

Tänapäeval on üha enam esile kerkinud probleem koerte üksindusärevusega, mida saab mõnes mõttes liigitada samasse kategooriasse paanikahoogudega. On suur vahe, kas koer on üksinda olles lihtsalt murelik, otsib igavusest endale tegevusi lõhkumise ja närimise näol või on koer tõsises stressis olles üksi jäetud.

Seda, kumma probleemiga tegemist on, aitab välja selgitada käitumise ajalise pikkuse mõõtmine. Kui koer ukse juures paar minutit murelikult ringi jalutab ja seejärel pessa pöördub, ei anna see veel põhjust väita, et tal on üksindusärevus. Kui aga koer näitab teatud ajavahemiku jooksul progressiivselt välja üha rohkem ärevusega seotud käitumist - haugub lakkamatult, kraabib ust või lõhub kõike ettejuhtuvat - on probleem juba sügavam ja sellega tuleb kiiremas korras tegeleda.