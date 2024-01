Kas saad aidata? Naljamehest Barry koduotsinguid pidurdab arusaamatu tervisehäda

Kuna Barry on oma esimese eluaasta jooksul tõenäoliselt mõõtmatult hulgal vett ja vilet näinud, on looma üks silm ning ninapool veidi väiksemad ja üks käpp luumurru tõttu valesti kinni kasvanud. Käpake kassile enam valu ei tee ning vurruline suudab vallutada nii kõrguseid kui kauguseid. Kahjuks võtab nohu sellegipoolest mängides hingetuks.

Viimaseks õlekõrreks on välja selgitada, mis kassipoissi vaevab ja mis põhjusel on teda kimbutamas nohu, mis kohati eladagi ei lase. Seda on võimalik teostada kompuuteruuringu abil, mille kogusummaks on umbkaudu 550 eurot.