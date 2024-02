Küülik lapsele lemmikloomaks - miks see hea mõte pole?

Kas sa oled valmis küülikule andma elu, mida ta väärib? Vaatamata sellele, et küülikud on muutumas aina populaarsemaks lemmikloomaks, on nad ühed enim tähelepanuta jäetud loomad. Liiga paljud neist veedavad viletsa elu väikestes puurides ilma piisava ligipääsuta jooksualale.