Kui tihti peab koera jalutama ja kas tema keti otsas pidamine on lubatud? Vastab PTA peaspetsialist

Koerte pidamine ketis on hetkel Eestis lubatud, aga just ketis loom vajab eriti suurt tähelepanu, et tema heaolu oleks tagatud. Oluline on, et alaliselt ketis peetav koer saaks vajalikul määral liikuda ja suhelda. Koer on sotsiaalne loom, kes on aretatud inimesega koos elamiseks, seega on suhtlemisvajaduse tagamine äärmiselt oluline.