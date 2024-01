Taskulamp kätte ja keldrisse! Algab üle-eestiline nahkhiirte vaatlus

Huvilistel on võimalus eelnevalt osaleda ka veebikohtumisel „Algaja nahkhiirevaatleja tarkuseminutid“, kus tutvustatakse Eestis talvituvate nahkhiirte liike ning antakse juhiseid vaatluste tegemiseks.

Talve saabudes peavad nahkhiired tegema otsuse, kas rännata ebasoodsate tingimuste eest lõuna poole või jääda paikseks ning minna talveunne. Meie 12-st liigist 5 on rändliigid, ülejäänud otsivad endale talvitumiseks sobiva koha Eestis.

Seire eesmärgiks ongi kaardistada meil talvituvate nahkhiireliikide levikut ja hinnata keldrite olulisust talvituspaigana. Vabatahtlikus seires osalemine annab võimaluse õppida tundma liike ning panustada oma kodukoha looduse uurimisse ja selle heasse käekäiku.

Üheks Keskkonnaagentuuri põhiülesandeks on koguda infot keskkonnaseisundi, sh liikide leviku kohta, ning jälgida arvukuse muutusi. Nii seiratakse riiklikult igal talvel ka meie suurimaid nahkhiirte talvituskolooniaid Piusal, Väänas ja mujal. Suurtesse koobastesse kogunevad talvel sajad või isegi tuhanded tiivulised imetajad, et pime ja külm aeg turvaliselt mööda saata. Neid talvituskolooniaid seiratakse riiklikult igal talvel. Vabatahtlikelt oodatakse infot just nende liigikaaslaste kohta, kes otsivad talvitumiseks mõne privaatsema koha, milleks võib osutuda ka tavaline (maa)kodu kelder.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Christel Rose Bachmann soovitab nahkhiirte vaatlusele minnes haarata kaasa taskulamp, et selle abil hoolikalt üle vaadata kõik seinad ja lagi, sh kõik seal asuvad õõnsused ja praod. „Leides looma, püüa ise kiiresti määrata liik või tee temast foto, et saaksime hiljem aidata liiki kindlaks teha,“ juhendab Bachmann ja kinnitab, et keldri põgus külastamine ning välguga nahkhiirest foto tegemine looma talveund ei häiri.