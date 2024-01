Neljal korral kodutuks! Korduvalt hüljatud kassi asjad tõsteti salaja naabri ukse taha

5-aastane Bonja on oma pere kaotanud neljal korral. Tema kiibi ajalugu näitab, et ta on korra kaotanud oma eaka peremehe, ta on loovutatud varjupaika, kodu leidnud, siis on jälle olnud omanikuvahetus, kus ta on jälle vanainimese kassiks antud. Siis juhtus täpselt sama, mis esimesel korral - perenaine jäi vanaks ning ja muutus seniilseks.

Bonja omanik oli suutnud oma kodus Lasnamäel korraldada uputuse, nii et sekkuma pidi päästeamet ning ka memm tuli haiglasse toimetada. Üks politseinik palus operatsiooni käigus naabrinaist, kas too saaks kiisu oma hoole alla võtta. Päästjad olid valmis kassi ka keset ööd varjupaika viima, aga nad kartsid, et varjupaiga kassikarjas satub kodukass sedavõrd stressi, et võib seal tõsiselt haigestuda.

Järgmisel päeval saabusid memme lähedased ning igal järgneval päeval kinnitati appi tulnud naabrinaisele, et kohe-kohe võetakse kass temalt ära. Ühel päeval avastas naaber, et kõik kassi asjad ning pass olid talle memme lähedaste poolt ukse taha jäetud. See oli selge märk, et lähedased kassi omale ei soovi ning „kinkisid“ ta häda korral appi tulnud naabrile.

Paraku on Bonja praegusel hoiukodul ehk naabril omal kaks isiklikku kassi, kes teevad Bonja elu põrguks. Bonja peab elama pisikeses köögis, sest igal võimalusel varitsevad pere oma kassid Bonjat ja tahavad talle peksa anda. Nii see paraku jätkuda ei saa, seetõttu vajab Bonja kiiresti armastavat kodu, kust teda enam ei hüljataks.

Cats Help kirjeldab Bonjat järgnevalt: „Iseloomult on ta ülisõbralik. Võiks arvata et need vintsutused, mis ta kogenud on, on ta iseloomule ja käitumisele jälje jätnud, aga tundub et mitte. Ehk vaid nii palju, et ta tahab veelgi rohkem hellust ning armastust. Bonja on ka tark. Kinniseid uksi tema ei salli. Uksed peavad lahti olema ning kui ei ole, siis ta teeb nad ise lahti. Ja oma tahtmise ta saab. Bonja on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ning terve kass.“