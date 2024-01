Käitub nagu koer ja on peast täitsa otu! Loomakliinik võttis vastu meeltesegaduses metsiku patsiendi

„Mäger leiti sõidutee ääres - ilmselt on see ka põhjus, miks ta täna sellises seisus on,“ arvas metsloomaühingu juht Virge Võsujalg, kelle hoole all mägratüdruk nüüd on. „Kui algselt võis arvata, et ta uni segati lihtsalt ära, siis minul on tunne, et temaga on ikkagi midagi juhtunud, sest tema käitumismuster on mägra vastand. Kui mäger on mäger, siis on temaga keeruline. See praegu ei ole üldse mäger, teda võiks võrrelda koeraga.“