Analüüs: Eesti kohus peaks kaitsma ka loomaõigusi

„Loomade õiguste juriidiline tunnustamine tugevdaks loomakaitseõigust. Kehtiva seaduse järgi puudub loomakaitseorganitel õigus looma kaitseks kohtusse pöörduda. Kui seadusandluse muudatusega see õigus Eestis luua, annaks see loomakaitseorganisatsioonidele õiguse loomi nende õiguste tagamisel esindada. Võiksime lähtuda näiteks Saksamaa ja Šveitsi kogemustest, kus sellised õigused on juba kehtestatud,“ selgitas KÕKi õigusekspert Marilin Palts.