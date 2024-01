Suur koerapere vajab abi elutingimuste parandamisel - aita kutsikad kodudesse!

ELSi vabatahtlikud käisid kohapeal olukorda vaatamas. Kontrollkäigul selgus, et koerte kuut on halvas seisus ja koeraema vaid kahemeetrise nööri otsas. Kutsikatele on varjumiseks tehtud koht kuuri alla, kuid tegu ei ole kõige parem lahendusega. Koerte pidaja mõistab olukorda ja saab aru, et on hädas ja vajab abi kutsikatele uute kodude leidmisel.