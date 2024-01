Heategevusfondist lemmikloomanädalani: just see gümnaasium pälvis tänavu kõige loomasõbralikuma kooli tiitli

„Sellise tunnustuse andmise idee sündis asjaolust, et järjest enam on koolinoori, kes soovivad loomade heaolusse panustada ning ühel või teisel moel loomade varjupaiga tegevust toetada. Usume, et koolid, kellele koduta loomade käpakäik korda läheb, väärivad tunnustust, kuna nad õpetavad lastele loomasõbralikkust ja annavad seeläbi väga suure panuse Eesti loomapidamiskultuuri arengusse,“ selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

Kooli huvijuhi Anna Luige jaoks oli tunnustuse saamine väga meeldiv üllatus ja samas annab see ka motivatsiooni veelgi rohkem panustada. „See paneb ka mõtlema - kas teeme piisavalt palju? Kas oleme seda auhinda väärt? Arvan, et võiksime teha rohkem. Aga just selline tunnustus annab hoogu ja motivatsiooni ka edaspidiseks tegevuseks. Alati tuleb aidata neid, kes on nõrgemad, kes vajavad abi ja toetust - nii inimesi, kui ka loomi. Katsume seda tunnet õpilastes kasvatada algkoolist alates. Meie kooli jaoks on heategevus üldiselt väga olulisel kohal - koolil on olemas oma heategevuslik fond, kuhu panustab terve koolipere, seega on õpilastel arusaamine, et heategevus on elus väga tähtis,“ sõnas Luik.