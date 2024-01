Järgmine peatus: Saaremaa! Lendkoer Batman alustab reisi uude koju pea alaspidi puuris rippudes

Lätist pärit põnevat naabrit ootavad ees putukad ja sisalikud ning tema saabumiseks on uuel perenaisel korralik kodutöö tehtud. Esialgu peatub Batman aga Tallinnas Merili sõprade Karli ja Katrini juures. Nemad on temast lummatud ja kiidavad, et tegu on vahva tegelasega, kellel on väga hea isu, kuid kes kaldub veidi häbelikkusele.