Näed unes pidevalt rotte: mida see tähendab?

„Kui sellised unenäod teid hirmutavad, seostate neid tõenäoliselt negatiivse energia, halva ende või kurjusega. Kuid kui leiate, et need on armsad ja armsad, võib teil olla roti- ja hiireunenägude suhtes positiivsem vaade,“ ütleb unenägude ekspert ja -analüütik Alica Forneret.

Ta täpsustab, et kuna tavaliselt seostame neid loomi mustuse või halva lõhnaga, on ka nende kujutamine unenägudes midagi, mida me parema meelega väldime. Seetõttu võib rottidest unenägusid tõlgendada kui hirmu, probleemide eest põgenemist või kui need unenäod korduma kipuvad, siis viitab see stressile või ärevusele.

Unes ilmuv rott või mõni teine näriline võib tähendada, et püüate end taandada probleemidest, mis und häirivad, kuid mis paratamatult lahendada tulevad. Kui unenäo-rott tundub hirmutav ja agressiivne, viitab see sellele, et kardad ebaõnne, millega pead silmitsi seisma. Jooksev rott võib tähendada konflikte, mille eest inimsuhetes põgeneda püüad. Rahulik rott seevastu sümboliseerib suuremaid elumuutusi.

Üks levinumaid unenägusid on ründav rott. Üleliia ette muretseda selle pärast siiski ei tasu - see on pigem hoiatus kui märk, et midagi halba kindlasti sündima peaks. Sel juhul hiilib näriline teie alateadvusesse, andmaks teile märku, et keegi teie keskkonnas ei tee teile head ja et tema mürgisuse tõttu peaksite ta oma elust eemaldama.

Kui rott tungib unenäos teie koju, viitab see turvatunde puudumisele ja ebamugavusele igapäevaelus. Surnud rott unes tähendab eksperdi sõnul tavaliselt teatud hirmu või muret millegi pärast või annab märku võimalikust reetmisest.

Allikas: cadenadial.com