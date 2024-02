Palju õnne, teil on nüüd 27 kassi! Korteri müünud omanik jättis kiisud ette teatamata ostjale

„Mõtle, kuidas ostad omale kohtutäituri kaudu sundmüüki läinud korteri. Lähed korterit vaatama ja… näed üllatuseks, et korter sisaldab ootamatut kaasavara - 27 kassi, kes elavad pisikeses köögis. Võtad ühendust vallaga, võtad ühendust PTAga, kuid kõik laiutavad käsi. Eesti õigussüsteemis on kass asi, seega läksid korteris olnud asjad kõik üle uuele omanikule. Palju õnne, sul on nüüd 27 kassi! Edasi mõtle ise, mis saab!“ jagas ehmunud inimese kogemust sotsiaalmeedias MTÜ Kasside Turvakodu, kes püüab ülearuseks jäänud kiisud ajutiselt oma hoole alla võtta.

MTÜ lisas: „Meie soovime oma abikäe ulatada, kuid alles andsime oma nõusoleku, et aidata ühte Lääne-Virumaa suurkolooniat ning sealtki on veel 10 kassi vaja ära tuua. Kohti meil neile uutele kassidele lihtsalt ei ole, kui just teie appi ei tule!

Vajame hädasti hoiukodusid, kus kassid saaksid peatuda. Anname hoiukodusse kaasa kõik vajalikud vahendid ning otsime kassidele aktiivselt uusi kodusid. Kui kõikidele kassidele hoiukodusid ei leia, vajame hädasti Tallinnas lisapinda, kuhu kassid majutada. Ehk on sul tühjana seisev pind, mida saaksime lühiajaliselt rentida.“

Põllumajandus- ja toiduameti kommunikatsiooninõunik Elen Kurvits toonitas, et kassidele kodude otsimine ei kuulu ameti pädevusse. „Enne ostutehingu tegemist on soovitav teha selgeks kõik asjaolud, et vältida ebameeldivaid üllatusi. Kui korteri ostuga tulid kaasa ka kassid, tuleb korteri omanikul nende eest hoolitseda ning tagada ka nende heaolu,“ kinnitas ta. „Omanikul on võimalus otsida neile uued kodud. Uue kodu otsimine ei kuulu Põllumajandus- ja Toiduameti pädevusse. Antud juhtumi puhul ei ole tegemist hulkuvate loomadega, kelle püüdmist korraldab kohalik omavalitsus. Abi sellises olukorras võib saada loomade varjupaikadelt ning loomakaitseorganisatsioonidelt.“

Kassid on sõbralikud ja sotsiaalsed ning elanud tubastes tingimustes. Enne hoiukodudesse minekut käivad loomaarsti juures kontrollis. Abipakkumisi oodatakse aadressile info@kassideturvakodu.ee