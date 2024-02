Kas saad aidata? Veriseks muutunud nohu viis Täpi kiirabisse

Täpi viidi uuesti veterinaari juurde, kes kirjutas välja ka teise antibiootikumi, et need aitaksid omavahelises koostöös kassil nohust jagu saada. Paraku tulemuseta.

Kliinikus täheldati, et Täpi vajab tõepoolest erakorralist abi ning kassitüdruk jäeti ööseks järelevalve alla. Talle tehti kõikvõimalikud uuringud, mille käigus selgus, et kops on õnneks puhas. Lisaks paigaldati loomale ninaneelusond, mis avaldas paari tunniga positiivset mõju ja Täpi hakkas hilisõhtul toidu vastu taas huvi tundma.