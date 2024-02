Täielik elumuutus: Keiti Vilmsi poolt tänavale visatud varjupaigakoer vahetas nime ja naudib elu uues kodus

Varjupaikade MTÜ jagas sotsiaalmeedias rõõmusõnumit, et Millil läheb viimaks hästi, ja videot sellest, kuidas koer koduõues talve naudib. Uus perenaine kirjeldab Milli esimesi päevi uues kodus järgnevalt: „Milli on väga tubli! Esimesed ööd käis ikka kontrollimas, kas olen olemas, kuid nüüd magab ilusti kogu öö. Oleme harjutanud istumist, lamamist, käpa andmist, ootamist. Maal olles on Milli terve aeg meie kõrval, jookseb ja naudib oma parimat elu.

Käsklusest „siia“ saab ta ka nüüd kenasti aru. Ja kõike seda ainult nädalaga. Ta on väga tark koer, lisaks on hakanud väga ilusti mängima.

Kui alguses kippus laualt toitu võtma ja diivanil/voodis magama, siis nüüdseks on ta selle nädalaga juba kenasti mõistnud, et laualt ei võta ja tal on oma kattemadrats, kus saab mõnusalt tududa. Autosõitu kannatab ka kenasti ning meeldib nii linnas kui ka maal aega veeta.“

Varjupaikade MTÜ tänab Milli uut pererahvast. Kuigi varjupaigad teevad loomadele uue pere valimisel alati korralikult eeltööd, ei osatud kalamburisti puhul ette näha, et ta koeraga niivõrd vastutustundetult käitub. Seekord oldi koerale kodu leidmisel äärmiselt ettevaatlikud – seda enam, et Madonna jaoks polnud see esimene hülgamine.

