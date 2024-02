VIDEO | Kas kiisut on üldse võimalik koolitada? Kassikooli õpilased ja nende perenaised teavad!

Kui kõik vastutustundlikud koeraomanikud läbivad oma kutsikatega vähemalt esmatasandi koolituse, siis kassikoolidest on kuulda sootuks vähem - kasside kohta levib arusaam, et nende kuulekaks õpetamine on üsna võimatu missioon. Siiski alustas Tallinnas aasta alguses loomaarst Kertu Kiviranna eestvedamisel tegutsemist ka kassikool.