Neli aastat ootust! „Ta tahaks uskuda, et temale on siin elus üks inimene...“ Armas Präänik otsib oma kodu

Nüüd on aga Präänik teistsugune. On näha, et see löök jättis temasse jälje. Ta ei ole enam see lustlik „käin teiste kassidega sabad sõlmes ja magan kiisuplikside kaisus, sest olen suur hurmur“. Ei, Präänik omaette. Nukrutseb üksi pesas ning ei arva teistest kassidest suurt midagi.