Lakkamatult oksendav kiisu Arti vajab abi, et tasuda operatsiooni eest, mis leevendaks ta olukorda

Tehtud on maokaitsega korduvad kuurid, sest kahtlus oli, et antibiootikumikuur mõjus maole kehvasti; käidud on ka põhjalikus kõhuõõne ultrahelis, kuid tulemusteta. Viimaseks õlekõrreks jäigi diagnostiline laparoskoopia ehk lahtilõikamine ning soolestikust ja ka maost biopsiate ehk proovide võtmine, mis tuleb saata laborisse Saksamaale. Kahtlus on helicobakteril, aga tegelikkuses me ei tea, mis vastused meid tabavad, kui need proovid ühel hetkel laboris uuritud on ja tõde teame.