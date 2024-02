Nii vahva välimusega kass! Nossu ootab oma peremeest ja õiget kodutunnet

Noor, hell ja malbe kassitirts viibib hetkel kliinikus, kuid see ei ole ühegi kassi jaoks õige koht. Nossu võiks hoopis päriskoju minna ning seda juba lähipäevil!

Nossu on teismeline kassipiiga, kes armastab paitusi ja lähedust. Eks temagi vajab esialgu kohanemise aega, kuid paikursused on temal juba õues läbitud! Või on tal lihtsalt hea paisoon!