Koerake ei saa kauem oodata! Drastiliselt kaalu kaotanud Nana vajab biopsiat, et saada õige diagnoos

Pere võttis Nana kutsikana varjupaigast ja möödunud aastani oli koerakese tervis korras. Suve lõpus tekkis koeral sõnu seletamatult suur näljatunne, kuigi toit oli kogu aeg ees. Vaatamata suurele söögiisule hakkas ta drastiliselt kaotama kehakaalu. Lisaks oli koeral kõht lahti kogu aeg.

Omanikud pöördusid varjupaiga kliiniku poole, kus talle anti lihtsalt mingit ravitoitu maksa jaoks ja antibiootikume ilma läbivaatuse või analüüsideta.

Kõik inimesed ei ole väga teadlikud, et veterinaari tegevus alati pole õige ja Nana omanikud usaldasid spetsialisti ning jäid uskuma, et seisund paraneb. Kui oli näha, et midagi ei muutu pöörduti teise kliiniku poole, kes uuris koerakest üsna põhjalikult.

Talle tehti hulk analüüse. Tuvastati, et maksaga probleeme kindlasti pole, pigem seedeteemad ning määrati uus ravitoit. Sealt edasi suunati taaskord järgmise spetsialisti poole, kes tuvastas, et probleem võib olla hoopis pankreasega (EPI) ning määrati ravimid. Laborivastus näitas, et probleem pole ka pankreases.

Ravi koerale ei mõju ning ta kaotab endiselt kehakaalu. Kui enne kliinikusse pöördumist kaalus Nana 24,5 kg, siis nüüdseks ainult 16,9 kg ning kaal langeb.

Kuna Nana kõhupiirkonda koguneb ka vaba vedelikku, mis on eluohtlik, siis on koerale vaja teha kindlasti biopsia, et selgitada välja täpsem diagnoos. Kui Nanale probleemi väljaselgitamiseks biopsiat ei tee, siis aja möödudes läheb olukord järjest hullemaks ning noor koerake sureb.

Pere on Nana ravimisele kulutanud praeguseks üle 2500 euro. Sellele lisandub igakuiselt 300 euro eest eritoitu ning ravimeid. Nad on valmis pereliikme elu eest võitlema, kuid ka nende arvete tasumiseks on tulnud olla väga kokkuhoidlik ning raha koguda.

Biopsia maksumus on 800-1000 eurot ning ilma kogumata neil seda kusagilt enam võtta pole. Kogumisega läheks aega liiga kaua ning Nana tervis ei saa nii kaua oodata.