Pahane vanem: hakka või kohviku ukse taga guugeldama, kas on loomasõbralik koht! Kas peab lemmikut igale poole vedama?

Jah, selles mõttes minu viga, et ma ei veendunud, et tegu on loomasõbraliku kohaga, aga ma näen ka järjest enam, kuidas osad preilid veavad oma koeri näiteks poodidesse kaasa - tassivad neid süles, teevad koos pilte... Mis hullus see lahti on läinud? Kas oma lemmikut peab tõesti igale poole kaasa tassima? Või kas nüüd ongi uus normaalsus see, et hakka kohviku ukse taga guugeldama, kas tegu on loomasõbraliku kohaga, et oma last säästa?“