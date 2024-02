Uje ja tagasihoidlik kassike Herta otsib rahulikku ja tasast peremeest, kes pakuks talle lõpuks kindlustunnet

Tasapisi on ta muutunud enesekindlamaks ja ka veidi julgemaks ning enam peitu ei poe, kuid susiseb natuke hoiatuseks ikka. Vahel saab uudishimu kartlikkusest ja ujedusest võitu ning susinat pole enam nii tihti kuulda. Ta on kass, kes vajab kindlustunnet läheneja heade kavatsuste ja soovide suhtes. Hertale sobib, kui istuda rahulikult tema kõrvale ja anda talle aega olukorraga harjumiseks. Temaga tuleb rääkida vaikselt ja tasasel toonil ning õrnalt tuleb teda ka silitada. Omade inimestega on ta tasapisi juba leppinud, kuid uusi inimesi veel veidi kardab.