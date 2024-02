„Tema surm oli nii kohutav, et ma ei suuda juhtunud siiani sõnadesse panna. Ma lihtsalt ei suuda,“ on Jess emotsionaalne. Naine selgitab, et juhtunu ei ole otseselt tema enda süü ega ka mõne teise koera süü (neil on kodus mitu koerakest), vaid see on traagiline õnnetus, mida oleks saanud ära hoida, kui ta oleks vaid osanud seda ette näha. Kuid ta ei suutnud. Ja nüüd soovib ta oma looga hoiatada teisi, kes hoiavad oma koertel ööpäevaringselt kaelarihma kaela ümber.