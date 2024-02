Ka elementaarsed tingimused täitmata: loomaõiguslased leidsid Tartu loomapoodidest rohkelt puudujääke

.Piltidel on näha, et Zoomaailma poes puudusid lindudel, kaladel ja küülikul varjumiskohad ning pisinäriliste puuris oli joogipudel nii kõrgel, et ei olnud kindel, kas loom üldse ulatabki selleni. Lemmikloomade pidamise nõuete põhjal peab närilise ja küüliku pidamise ruumis või ehitises olema pesakast, kuut või muu selletaoline pesaruum. Lisaks on küüliku puur looma jaoks liiga väike – küülikuid ei peaks puuris üldse pidamagi, sest küülikute liikumisvajadus on väga suur ning puur seda kindlasti ei paku.