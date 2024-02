Kass või koer putukatoidule - miks see kasulik on?

Kala peetakse üldiselt allergiaid mitte tekitavaks valguallikaks, sest allergiliste reaktsioonide juhtumeid on fikseeritud väga vähe. Lisaks on kala kergesti seeditav, seega sobib selline toit ka tundliku seedesüsteemiga lemmikloomadele. Loomatoitude valikust võib leida toitu, mille koostises on lõhet, valget kala või heeringat ning mõned tooted sisaldavad isegi krilli. Seetõttu oleme kindlad, et igaüks leiab maitse, mis tema lemmikloomale meeldib,“ märgib tehnoloog.

„Kala pole vähem kasulik valguallikas kui liha, kuid sellel on mitmeid ainulaadseid eeliseid. Kala on rikas oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete poolest, mis on eriti kasulikud mitte ainult terve naha ja läikiva karva säilitamiseks, vaid võivad aidata kaasa ka ajutegevuse toetamisele,“ nimetas kala kasulikke omadusi ekspert.

Navikaitė märgib, et loomatoit, mille valguallikaks on kala, tasub valida mitmel põhjusel.

KIKA GROUP, UAB ettevõtete gruppi kuuluva ning loomatoitu ja maiuseid tootva ettevõtte AKVATERA LT, UAB tehnoloog Julija Navikaitė väidab, et just nimelt kala- ja putukaproteiinidel põhinev toit on turu tulevik ning arutleb, miks need valikud on kasulikud mitte ainult teie lemmikloomade, vaid ka meid ümbritseva keskkonna jaoks.

Navikaitė sõnul ei tasu putukaid alahinnata. See pole mitte ainult allergiavaba, vaid ka lemmiklooma organismile kasulikke aineid sisaldav valguallikas. Kuid siiski erineb see teistest selle poolest, et on jätkusuutlik valik.

„Kui võrrelda 100 grammi toodet, siis putukavalguallikad sisaldavad kolm korda rohkem valku kui veiseliha, viis korda rohkem oomega-rasvhappeid ja 10 protsenti rohkem vitamiini B12 kui lõhe, 2 korda rohkem rauda kui spinat, 0,5 korda rohkem kaltsiumi kui piim. Neis on rohkesti tsinki, kitiini ja lauriinhapet. Oluline on mainida, et putukad sisaldavad kõiki kümmet organismile kõige olulisemat aminohapet, sealhulgas ka tauriini,“ räägib ekspert ebatraditsioonilisest valguallikast.

Kõik ülaltoodud ained aitavad kaasa erinevatele funktsioonidele lemmiklooma organismis: need võivad aidata säilitada tugevaid luid, tervet nahka, läikivat karva, säilitada tervet immuunsüsteemi ja energiataset. Noorte kutsikate puhul võib see kaasa aidata tervislikule arengule ning aktiivsetel koertel võivad need koostisosad aidata tugevdada lihaseid ja taastuda pärast füüsilist koormust. Seetõttu on putukad valguallikana kasulikud igas vanuses ja erineva aktiivsusega koertele.

„Tahan rõhutada, et putukate proteiinibaasiga toidu valimine ei too kasu ainult lemmikloomadele. Putukad on praegu üks keskkonnasõbralikumaid toidukomponente,“ juhib ekspert tähelepanu.

Selle põhjuseks on asjaolu, et putukafarmid ei nõua suuri maa-alasid ning putukate kasvatamine tekitab oluliselt vähem CO2 kui seda tekitavad toiduks loomi kasvatavad farmid. Huvitav on ka see, et putukate kasvatamiseks ei kasutata peaaegu üldse vett.

Navikaitė rõhutab, et võrreldes veiseliha sisaldava loomatoidu tootmisega kulub putukatega toidu tootmiseks 36 korda vähem vett. „Ennustatakse, et juba 2025. aastal kannatab isegi kolmandik maailma inimestest puhta vee puuduse all, seega on selle säästmine äärmiselt oluline.“

Putukaid hakati lemmikloomade toidu valguallikana kasutama üsna hiljuti, kuid siiski soovitan mitte karta ja julgelt proovida. Arvan, et tulemused üllatavad meeldivalt,“ ütleb Navikaitė.

Ekspert teeb kokkuvõtte, et iga loomaomanik soovib oma lemmikule parimat ja valib seetõttu valguallikad, mis on järjest populaarsemad ja hõlmavad üha suuremat turuosa, nagu lõhe, valge kala, heeringas või putukad, eriti kui arvestada, et nende valgud ei põhjusta loomale allergiat.

Veelgi parem, kui oma koera või kassi heaolu eest hoolitsedes saab omanik hoolitseda ka looduse eest: „Nii inimesed kui loomad on osa loodusest. Nimelt loodusest saame kõik selle, mis on meile kõige olulisem, ja seetõttu peame tänutundes säästma loodusressursse ning elama koos oma neljajalgsete sõpradega võimalikult tervislikumat ja jätkusuutlikumat elu.“