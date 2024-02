Kui suured raiskajad on loomad? Aleksei Turovski oskab vastata

Juttu tuleb säästlikkusest loomariigis – kuidas eri loomad, kes kooslustes on justkui igaüks enda huvi eest väljas, ökosüsteemis tasakaalu säilitavad. Looma ökoloogilne nišš on tema “elukutse”, ent erinevalt inimühiskonnast ei tööta ükski loom looduses kasusaamise eesmärgil turule. Kuidas see pealtnäha paradoksaalne dünaamika toimib, sellest kohtumisõhtul räägitaksegi.

Oscar Wilde on öelnud, et egoist ei ole see, kes tahab elada nii nagu talle meeldib, vaid see, kes tahab, et kõik teised elaksid nii, nagu talle meeldib. Ja loomad ei ole egoistid.