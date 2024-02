Head sõbrapäeva! 10 veidrat märki, mis viitavad, et su neljajalgne kaaslane sind armastab

1. Ta eelistab su kõrval magada

Evolutsiooniliselt on hundikari maganud üksteise kõrval selleks, et anda sooja ja turvatunnet. Kui su koer end sinu kõrval kringliks keerab, tähendab see, et ta peab sind oma karja liikmeks.

2. Ta toob sulle oma lemmikmänguasja

Koerte keeles tähendab see kingitust ja tänu.

3. Ta jääb rahulikuks, kui lahkud ja muutub rõõmust pööraseks, kui naased

Kui su koer ei kannata just ärevuse all, suhtub ta sinu lahkumisse rahumeelselt. See ei väljenda sugugi ükskõiksust, vaid usaldust ning kindlust, et sa ei kao kuhugi. Seevastu su koju tagasi jõudmist tervitab ta rõõmutantsuga.

4. Ta sööb su riideid

Arusaadav, et see ei valmista sulle just heameelt, aga su riided lõhnavad sinu järele ja sina oled ta suurim kangelane.

5. Ta mõistab su tundeid

Koer on suuteline aru saama, kas oled kurb või rõõmus. Tema missioon on su tuju parandada.

6. Ta istub su jalge ees või toetub sinule

Sellega näitab koer, et on valmis sind alati kaitsma ja annab teistele teada: see on minu inimene!

7. Ta laseb end kallistada, ehkki see talle ei meeldi

Sina oleksid muidugi valmis koera kallistama ja musitama, sest armastad teda nii väga. Pea meeles, et koer võtab seda üldiselt kui rünnakut, ent teeb sinu puhul erandi, kuna teab, et sulle see meeldib.

8. Ta jõllitab sind

Ta ei suuda sinuta elada, mistõttu ta peab olema kursis iga liigutusega, mida teed. Igaks juhuks ei luba ta sind üksi isegi tualettruumi.

9. Ta liputab saba ja naeratab

Kui temaga kõneled või talle tähelepanu pöörad, vastab tema sabaliputusega ning on võimeline isegi spetsiaalset koeranaeratust näole manama.

10. Ta lakub sind ja palub kõhu alt sügada

Tema ema jaoks tähendas lakkumine suurimat armastust oma kutsikate vastu, seega pakub tema seda ka sulle. Kuna kõht on koera jaoks väga haavatav piirkond, heidab ta usalduse märgiks selili ja laseb end kõhu alt sügada.

Allikas: snau.es