Heategevuslik kassikunsti näitus ja oksjon pööravad tähelepanu varjupaika pikalt pidama jäänud kassidele

Näituse keskmes on koduta kassid, kes on varjupaikades üle Eesti oma uut kodu kõige kauem oodanud. Erinevad Eesti maalikunstnikud on teinud portreed seitsmest kassist, kes ühel või teisel põhjusel on sattunud varjupaika. Kui näitusel on esindatud seitse neljajalgset, siis tegelikult soovivad näituse korraldajad tõmmata tähelepanu kõikidele koduta kassidele. Varjupaikade MTÜ hoole all on neid hetkel ligi 500.

„Osad meie hoole all olevad kassid on oma kodu oodanud väga pikalt - mõned neist lausa ligi neli aastat. Loodame väga, et näitusega saadud tähelepanu aitab nii mõnelegi neist uue hea kodu leida. Kes aga looma võtta ei saa, võib oma panuse anda osaledes heategevuslikul kassikunsti oksjonil, mille kogu tulu läheb otse koduta kasside aitamiseks,“ selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

„Lemmikloomadel on olnud Ülemiste keskuse sõprade südames alati oma eriline koht. Seda näitab ka tõsiasi, et loomad on saanud läbi aegade kõige rohkem annetusi meie külastajatelt. Lisaks on neljajalgsed sõbrad meie keskusesse alati soojalt oodatud. Seetõttu on meil väga hea meel võõrustada Varjupaikade MTÜ heategevuslikku kassikunsti näitust, et omalt poolt anda tuge sellele toredale projektile, mis suunatud nende kasside elutingimuste parandamiseks ja neile uue kodu leidmiseks,“ kommenteeris Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm.

Oksjoni ja näituse jaoks tegid varjupaigakassidest portreed loomasõbralikud Eesti kunstnikud: August Künnapu, Piret Kalda, Aide Leit-Lepmets, Triin Sarapuu, Kadri Võsumäe, Katrin Pauts ja Katrin Kelpman.

14. veebruaril toimub sõbrapäeva puhul oksjoni avaüritus, kus ka Varjupaikade MTÜ on terve päeva vältel kohal, et jagada huvilistele infot varjupaiga tegemiste kohta ja koguda koduta kassidele annetusi. Näitus asub Ülemiste keskuse 2. korruse aatriumis Vapiano juures ning jääb avatuks kuni 29. veebruarini. Näitusega samaaegselt leiab Varjupaikade MTÜ kodulehel aset heategevuslik oksjon. Oma panuse saab anda siin: