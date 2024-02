Kas teadsid? Paljud riigid nõuavad reisivalt lemmikloomalt antikehade testi

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Darja Trohhatšova sõnul on sagenenud olukorrad, kus reisilt tulles ei vasta lemmik Euroopa Liidu nõuetele. „Tihti pole inimesed kursis, et kõrge marutaudi riskiga riikidest lemmikloomaga naastes peab olema tehtud antikehade test. Sellised riigid on näiteks Tai, Gruusia ja Türgi. Antud test annab kindluse, et lemmik ei too reisilt kaasa marutaudi,“ selgitas Trohhatšova.

Juhul kui kõrge marutaudi riskiga kolmandasse riiki reisitakse lühiajaliselt, siis tuleb marutaudi antikehade test teha enne reisi. „Antikehade test tuleb teha veterinaararsti poolt ning labori vastus peab olema kantud EL lemmikloomapassi enne Euroopa Liidust lahkumist. Sellisel juhul saab loomaga turvaliselt Eestisse tagasi naasta igal sobival ajal, kuid mitte hiljem kui marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse lõpuni,“ lisas Trohhatšova.

Kui reisi planeeritakse pikemaks ajaks, siis võib antikehade testi teha ka sihtriigis. „Juhul kui Eestis pole testi tehtud, siis on võimalik seda teha ka hiljem. Siinkohal on aga oluline silmas pidada, et kui antikehade test tehakse kõrge marutaudi riskiga riigis, siis testi määramise ja Eestisse tagasi liikumise vahe peab olema vähemalt kolm kuud,“ kirjeldas Trohhatšova.

Marutaudivastane vaktsineerimine ja antikehade määramine on ülioluline tagamaks, et reisimisel kõrge marutaudi riskiga riiki ei toodaks tagasi marutaudi. Juhul kui lemmik on vaktsineerimata ning puudub antikehade test, siis peab loom viibima karantiinis vähemalt kolm kuud ning seda loomaomaniku kulul.

Lisaks vaktsineerimisele ja antikehade määramisele peab lemmikloomaga kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass. Samuti soovivad mõned sihtriigid, et enne reisi tuleb teha paelussivastane tõrje. Rohkem infot lemmikloomaga reisimise kohta leiab siit.