See päev toob alati pisarad silma! Sõbrapäeva järel surnud kutsikas abistab teisi loomi koerte taevast

„Täna kolm aastat tagasi läksime kliinikusse lootusega, et ikka saame oma kullakalli Pisi Aphrodite päästa. Olin seda usku, et arstid on jumalad ja suudavad teha võimatut. Aga Pisit ei saadud aidata ning ta lahkus minu süles vikerkaarele järgmisel päeval. See suur valu, mis on jäänud südamesse, ei kao. Iga aasta 15 veebruar süütan küünla ja mälestan oma Pisikest. See aeg, mis saime koos olla, oli nii lühike,“ tunnistas Piret Kuiv, kes kurva sündmuse järel otsustas appi tulla teistele loomaomanikele.

Nii sündis Pisi Aphrodite fond, mille eesmärk on aidata nende lemmikloomade omanikke, kellel tekib probleeme loomakliiniku arvete tasumisega. Praeguseks on fondilt abi saanud 150 õnnetusse olukorda sattunut. „On olnud ka kaotusi ja mõni haigus on lemmiku viinud vikerkaarele Pisi juurde, kuid väga head meelt teeb see, kui lemmik saab terveks ja elab oma täisväärtuslikku edasi koos oma perega,“ ütles ta.

Piret selgitas fondi toimimise põhimõtet: „Me vötame alati kliinikutega ühendust ja kirjutame kinnituskirja kokkulepitud summale. Kui saame arve, siis maksame meie MTÜ nimel tulnud arved - need, mis on kokkulepitud.“

Kokkulepet rõhutas ta seetõttu, et fondi olemasolust teadlikud inimesed kipuvad teinekord olukorda ära kasutama. „On ka nii olnud, et meile lihtsalt saadetakse arve, mis on juba omaniku poolt makstud ja öeldud, et maksin ära, kas saate aidata ja kanda raha minu kontole. Abipalveid on meil olnud igasuguseid - ka selliseid, kes lihtsalt püüavad õngitseda ja kui oleme infot rohkem palunud, siis saadetakse lihtsalt meid pikalt,“ nentis ta.

Siiski läheb fondil tema sõnul praegu hästi. „Meil on väga hea meel, et meil pole võlgasid kliinikute ees ja kliinikud usaldavad meid. Me pole ka andnud katteta lubadusi ja üle enda varju ei hüppa. Tore on see, et olen jäänud suhtlema paljude kunagiste abivajajatega ja proovin ikka aidata, jagades oma teadmisi, kui oskan,“ sõnas ta.