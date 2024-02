ILSE BLOGI | Uhkus, eelarvamus ja patriotism - ei saa me läbi Lätita

Paulsi kõrvale sobis suurepäraselt teine rahvuslik aare - hallid herned. Kui muidu on Ilsel herneste suhtes arrogantne seisukoht, et sööge ise, siis kodumaine rahvustoit koos kröömikese lihaga läks nagu hundikurku (tegelikult ma muidugi ei tea, mida hundid hernestest arvavad). Koon puuris end nii sügavale purki, kui vähegi mahtus.

Järgmisel päeval otsustas neljajalgne lätlanna meile Riia linna näidata (otseses, mitte ülekantud tähenduses). Talle endale näidati ühes restoranis seevastu ust. Kuna koeri liikus Riia tänavatel üldse väga vähe, võib vist teha järelduse, et lätlaste hulgas pole nii levinud komme sabaga sõpru igale poole kaasa tassida. Paar päeva hiljem Cesises üritasid kaks perenaise käest lahti pääsenud retriiverit (!) Ilsele natuke isegi peksa teha, aga see jäi ka enamvähem ainsaks kohtumiseks liigi- ja rahvuskaaslastega.

Kui ilset kisub kangesti juurte juurde, siis meil Tomiga on eriline oskus leida üles hispaaniakeelsed inimesed ka kohtadest, kus nende olemasolu esmapilgul kahtlustadagi ei oskaks. Kui Riia turu juures ütles Tom ühele tütarlasteseltskonnale „hola chicas!“, arvasin algatuseks, et ta kimbutab miskipärast läti neidusid ja otsustasin sammu kiirendada ning teha nägu, et ma ei tunne seda meest ja seda koera. Aga chicad jäid seisma ja asusid õhinal koera nunnutama ning üks neist kraamis kohe taskust välja telefoni, et näidata oma Madridis elava õe taksi fotosid.