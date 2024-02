Appi, ma ei saa hakkama! Loomaarst õpetab, kuidas lemmiklooma küüsi kõige ohutumalt lõigata

Koertel on esikäppadel 5 küünt ja taga 4, harva 5 varvast. Esimene varvas on taandarenenud ja ei ulata maha. Küüs on pikisuunas veidi kõverdunud ning ümara kuju ja tömbi otsaga. Koerad kulutavad oma küüsi iga päev karedatel pindadel kõndides, aga kahjuks sellest tihti siiski ei piisa.

Kassidel on samuti esikäppadel 5 küünt ja tagakäppadel 4. Erinevalt koerast on kassi küüs rohkem kõverdunud ja külgedelt lamedam. Küüne ots ja servad on üldiselt teravamad kui koertel.

Kuidas aru saada, et mu lemmiku küüned on liiga teravad?

Erinevalt koertest teritavad kassid oma küüsi tihti ise – näiteks sobib selleks suurepäraselt uus diivan. Koerte puhul aga märkavad omanikud sageli küünte klõbistamist parkettidel.

Koertel vajavad küüned lõikust umbes 3-4 nädala järel, kassidel tuleb küüsi lõigata umbes iga 2 nädala järel. On täheldatud, et tubastes tingimustes elavate lemmikute küüntele tuleb pöörata tihedamini tähelepanu, sest nad on sageli vähem aktiivsed ja liiguvad pehmetel pindadel.

Juhul, kui kodus on mõni eksootiline lemmikloom, ei tohiks ka nende küüntelõikust unustada – ka nemad vajavad seda!

Mis juhtub, kui ma lemmiku küüsi ei lõika?

Kui küüned kasvavad pikemaks, siis mõjutab see käpa asetust maapinnale – liiga pikkade küünte tõttu asetab loom raskuse rohkem käpa tagaosale, mis võib põhjustada pikas perspektiivis artriiti ja valu. Nii kasside kui koerte küüned kasvavad „rõngasse“ ning kasvu jätkudes võivad nad kasvada lõpuks käpapadjandi sisse põhjustades põletikku ja tohutut valu.

Lisaks sellele võivad pikad küüned murduda, muutuda kiuliseks ja jääda riidetükkide taha kinni – tõmmates jõuliselt võib esineda küünte murdumist. Kui paljastub küüne säsiosa, siis see on väga valus ning võib tekkida paikne põletik.

Kuidas küüsi õigesti lõigata?