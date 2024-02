Koroonaajal kirjutamise maalimise vastu vahetanud Katrin Pauts: oma kujutlustes olengi Bulgakovi Peemot

Ka kirjanik Maimu Berg omab Katrini maalitud kasse. „Peangi minema Maimule uut taiest postitama. Üks bulgakovlik stseen Peemoti ja trammiga sai Katrin Lusti kogusse. Kõige rohkem mu kassipilte on välispoliitikaspetsil Hille Hansol, kes tulgu oma kotitäiele Pautsi kassipiltidele juba ükskord järele!“ nimetab Katrin inimesi, kes talt loomamaale ostnud. „Õhtulehe staarajakirjanik Rainer Kerge ootas kannatlikult terve aasta, kuni mind tabas õige tuhin, et valmis vihtuda tema soovitud pilt meeltesegaduses Putinist punkris ühes kummituskassiga. Ega mulle kõik kohe meelde tulegi. Ma maalin kogu aeg, ei saa enam pidama selle asjaga.“

Katrini kassipildiomanikest kuulsaim on vandeadvokaat Paul Keres, kes ta naise soovil sai portreteeritud kassina. „See oli, muide, väga lihtne, sest Paulil on juba selline nägu. Ja tal on kodus ka kassid,“ põhjendab Katrin. „Kassiinimene äratab minus automaatselt usaldust.“

Talle tundub, et kassi- ja koerainimeste põhivahe on isiksusetüübis - kassiinimesed kipuvad ka ise olema suured individualistid, võib-olla isegi egoistid, kellele ei istu käsud-keelud, kohustused ja vabaduse piiramine.

Mõne aastaga on Katrini pintsli all maalideks saanud vist juba sajad loomad - ise ta järge pidanud pole. Hiljuti läks heategevuslikule oksjonile tema pilt varjupaigakassist Gloriast. Varjupaiga inimesed võtsid temaga ühendust ja leidsid inspiratsiooniks kodu otsiva Gloria, imeilusa musta-valgekirju kassipreili. „Armusin pilti tehes Gloriasse täitsa ära. Kahju, et mul on üürikorter, muidu võtaksin ta endale. Oma pildile lisasin veel õnnesümboleid nagu Jaapani rahakass ja võililled. Olgu see pühendatud kõigile tänavakassidele,“ ütleb Katrin.

Ta täpsustab, et tellimustöid ta enamasti siiski ei tee: „Nii palju pujään olen. Kui keegi hakkab mulle oma soove ette kirjutama, kaob pildist kogu emotsioon ja see lihtsalt ei saa kuigi hea. Olen teinud erandjuhtudel mõne üksiku tellimuse - näiteks seesama eelpool mainitud sünnipäevakink advokaat Keresele, kuna mul tekkis tulevase omaniku ja kujuteldava kassiga kohe kontakt. Aga muidu tuleb kassipildisõpradel lihtsalt valida selle hulgast, mida teha suvatsen - no väga kassilik suhtumine! Oma kujutlustes olengi Bulgakovi Peemot, tegelen päise päeva ajal alkeemia, nurjatuste ja krutskitega.“

Katrini esimene kassimaal kujutaski musta kassi. „Kuigi musti kasse pole mul palju olnud, on nad minu jaoks kõige müstilisemad olendid. Samastan end vist nendega,“ arutleb ta, lisades, et ta lapsepõlvekodus Muhus on lisaks kassidele olnud ka teised loomad.

„Praegugi on mul seal ema juures hall kõutsike Miki. Maalapse kodus olid muidugi üldse kõikvõimalikud elukad: lehmad, sead, lambad, küülikud. Olen neid kõiki ka joonistanud, aga mitte lapsena. Loomade maalimise tuhin tabas mind alles paar aastat tagasi - noh, nüüd, kui linnas elan. Lapsepõlves joonistasin kaustikutäite kaupa maju, autosid ja inimesi, unistasin hoopis linnaelust. Saad kõige paremini kujutada seda, mille järele igatsed.“

Viimasel ajal on Katrini maalidel kohad sisse võtnud ka lehmad ja metssead. „Metssigu ei mõistagi põhjendada - ju nad on lihtsalt ka müstilised, ohtlikud ja riuklikud. Muhu värk. Ju mul tuli linnas talvitudes koduigatsus. Lehmades on aga mingi jaburusemõõde, mida on kassidesse raskem panna - lehm võib ka loll ja kämp olla. Üldiselt on lehm paraja pujäänina üsna kassisarnane loom,“ arvab ta.