TAHAKS KOJU | Hüüa Gloriat nimepidi, ta tuleb!

Gloria on Põllumajandus- ja Toidumeti poolt tubasest kassikolooniast päästetud noor emane kass, kes elas koos 32 teise inimpelgliku kassiga väikeses korteris. Inimeste ja nende toimetamistega harjuda on Gloria saanud imelises hoiukodus, kus ta teeb tublisid edusamme maailmaeluga tutvumisel ning laseb endale juba tasakesi ka pai teha ja sügada.

Gloria on eriline kass, kes reageerib ka oma nimele. Ta vajas tervise turgutamiseks arstide abi ja nüüd, pärast operatsiooni on probleemid lahendatud ning Gloria enesetunne igati hea.

Gloria õpib kaaslastelt käitumismustreid, seltsib ja mängib koos teiste kassidega. Söögiga ei pirtsuta, üldse on vähenõudlik. Lemmikmänguasjaks on patsikummid. Nooruke Gloria vajab küll uues kohas harjumiseks natuke aega, kuid kindlasti saab temast seejärel tore kaaslane, kes, nagu iga ehtne kass, nurrub, kui on mõnus ja mängib, et oleks lõbus.