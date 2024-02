Iga aasta veebruaris vapustavad üldsust julmad kaadrid galgodest ja podencodest, kes ülearusteks osutudes piinarikkalt hukatakse või hüljatakse. Reaalsust pole muutnud ka Hispaania uus loomakaitseseadus - jahikoertele see ei laiene, neid käsitletakse kui esemeid.

„Meid säästeti kõige hullemast, need koerad, kelle kaasa tõime, on terved,“ arvab Katrin Talmar, kes käis külas Sevillas ja Málaga lähistel asuvates varjupaikades. Koeri tuleb küll veel testida Vahemere-riikides puukide ja sääskede kaudu levivate haiguste suhtes, kuid üldiselt on nad heas seisus ja loonud hoiukodus sõprussideme Katrini enda koera Soliga.