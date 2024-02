Elmari konarlik elutee: politsei toimetas vanglasse sattunud peremehe kiisu varjupaika

Hiljuti selgus, et mõned aastad tagasi Pesaleidjast koju läinud Elmar sattus läbi politsei Tallinna varjupaika. Nüüd on kassipoiss taas Pesaleidja hoole all.

Paraku pole looma eelmine omanik pannud rõhku Elmari tervisele. Tervisekontrolli käigus selgus, et kassi suuseisund on väga halb. Sellele viitavad pidev ilavool, ebameeldiv lõhn ning turses ja veritsevad igemed. Niisiis ootab Elmarit paari päeva pärast ees kliinikuvisiit ning suuoperatsioon, mis viiakse läbi Pesaleidja loomakliinikus. Kogusummaks saab olema 350-400 eurot.

Elmar on hetkel üsnagi kartlik ja inimesi pelgav kassipoiss ning võtab kindlasti aega, kuni tal usaldus inimeste vastu tagasi tuleb. Varjupaiga töötajad loodavad sellegipoolest, et see vahva kassipoiss ühel hetkel päriselt hea kodu leiab. Selleks on aga vaja ta esmalt terveks ravida.