Hülged valmistuvad poegimiseks, inimesed ei tohiks neid segada

Kui viigerhülge poeg on kohe ujumisvõimeline, siis seevastu hallhülge poeg on alguses suhteliselt abitu. Ta on kaetud valge „titekarvaga“ ega suuda veel ujuda. 3-nädalasel imetamisperioodil võtavad pojad kaalus juurde kuni 2 kilo päevas. On väga oluline, et inimtegevuse tõttu ei oleks see delikaatne aeg hüljeste elus kuidagi häiritud.