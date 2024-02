Tartumaal solgutas inimene lemmikloomana peetud nahkhiirt. Keskkonnaamet: ohtlik ja lubamatu tegu!

Eestis elavad nahkhiired on looduskaitse all, kuuludes II kaitsekategooriasse ning nende loodusest eemaldamine, sh pidamine ja kasvatamine on keelatud! Lisaks võivad nahkhiired olla marutõve põhjustavat lüssaviiruse kandjad, mis hammustuse tagajärjel võib loomalt inimesele levida.