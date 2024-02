ARVAMUS | Tiine lehm tunneb sama, mida rase naine! Elusloomade piinarikas vedu tuleb keelata

Lisaks loomade piinarikkale teekonnale on alati oht, et elusloomade transpordivahendit tabab katastroof. Näiteks:

Uus-Meremaa põllumajandusminister põhjendab elusloomade ekspordikeeldu: “Teekond teiste riikide turgudele on pikk ja see toob kaasa loomade vältimatuid heaolu probleeme”. Tähelepanuväärne on, et Uus-Meremaa keelustas 2008. aastal tapale saadetavate loomade ekspordi, kuid seaduslünk viis selleni, et lihaäri jätkati veel julmemalt - hakati tiineid lüpsilehmi eksportima.

Euroopa Komisjon on algatanud määruse eelnõu, mis käsitleb loomade kaitset nende transpordi ajal. Kõlab justkui hästi, aga mis kasu on Euroopa Komisjoni poolt välja pakutavast ettepanekust kui näiteks tiineid loomi tohib edaspidigi vedada)? Mida annaks ettepanek, et alla 5 nädalaseid ja alla 50 kilo kaaluvaid vasikaid tohib transportida, kui teekonna kogupikkus on maksimaalselt 19 tundi ja vahepeal autos antakse neile piimasegujooke? Või et vahepeal autosõidust peaks pause tegema ja loomi teele jäävatel farmides maha laadima ning siis jälle nad tagasi autosse laadida - ja nii mitmeid kordi?

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium rõhutab, et on vaja leida kesktee loomatöösturite ja loomakaitsjate vahel. Kaasamine on oluline. Aga sama oluline on mõelda loomadele. Tuleb keskenduda sellele, mismoodi on loomadel kõige parem. Inimesed võivadki jääda mämmutama ja kokkuleppeid sõlmima, aga see ei pane lehmi vabatahtlikult ei võileiva peale ega tapamajja viivale autole ronima.

Reaalsus on see, et elusloomade pikamaa transpordist ei ole võimalik saavutada kõige elementaarsemaid loomade heaolu tingimusi, ükskõik kui hästi see ka oleks reguleeritud. Elementaarsete heaolu tingimuste alla kuuluvad: vabadus janust ja näljast; vabadus ebamugavustest; vabadus valust, vigastustes ja haigustest, vabadus käituda loomupäraselt, vabadus hirmust ja kannatustest. Lisaks on loomad on väga tundlikud ilmastikuoludele (tuul, vihm, lumi, lõõmav päike, suured temperatuuri kõikumised - kõik need põhjustavad loomadele stressi ja haigusi, alates peavalust kuni eluohtliku haigestumiseni välja).

Erinevate katsetega on kindlaks tehtud, et lehmad tunnevad tervet emotsioonide spektrit, sealhulgas armastust, põnevust, kurbust, hirmu, stressi, masendust. Katsed kinnitasid, et emaks saanud lehm kaitseb beebivasikat iga hinna eest, seades kasvõi enese elu ohtu. Nagu inimesed, olles mõnel traagilisel põhjusel kaotanud oma lapse, samamoodi tunnevad ka lehmad, kellelt on nende vasikas jõuga ära võetud. Nii võib lehm meeleheitest nutta päevi ja langeda sügavasse masendusse.

Ehk tiined lehmad (ja muud loomad) on nagu täiesti tavalised rasedad naised - neil tekib tiinuse ajal tugev side kõhubeebiga ja tunnevad erinevaid rasedusvaegusi. Ja täpselt nagu iga inimnaise rasedusvaegused on erinevad ning avalduvad igal ühel erineval ajal, nii on ka tiinete loomadega. Kokkuvõtvalt ei anna see eelnõu ettepanek, et edaspidi oleks tiinete loomade vedu siiski lubatud, mitte midagi loomade heaolule, sest iga looma tiinus kulgeb ainulaadselt.