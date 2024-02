Mustamäel kadus jäljetult pimeda juhtkoeraks treenitav kutsikas

Eile keskpäeval tõmbas ennast peremehe käest lahti aadressil Mustamäetee 60 esisel platsil neljakuune musta värvi labradorikutsikas. Lahti tõmmanud ja ehmunud kutsikas jooksis paralleelselt Mustamäe teega linna suunas, ületas Kadaka puiestee ning kadus silmist Linnutee ja, Tetrise maja lähistel. Kadumine juhtus eile umbes kella 12 ajal, seega võib kutsikas olla juba kaugemal kui Mustamägi. Koera aitasid juba eile õhtul otsida paljud inimesed, ent kahjuks ei andnud otsingud tulemusi.

„See on lihtsalt nii kummaline, et keegi pole midagi näinud ega kuulnud. Ma väga loodan, et keegi ei ole teda pahatahtlikult endale võtnud või siis veel hullem - ta on mingi sadisti kätte sattunud või äkki on hoopis kusagil mingit mürgitatud toitu söönud.,“ lausus ka ise juhtkoera abi vajav Christel Sogenbits.

Tema sõnul oli tulevikus vaegnägijale toeks kasvatatav kutsikas seni elanud maal ning toodud Tallinna, et teda linnaeluga harjutada.

Roosiga kohtunud koertetreener lisas: „Väga suur tõenäosus on, et keegi kutsika endaga kaasa viis. Teine variant on, et tajäi flexirihmaga kuhugi kinni. Samas nii paljud inimesed on juba otsinud. Väga kahtlane, et teda nähtud pole - just selles faasis, kus ta flexi lohisedes ringi jooksis. Ma olen Roosiga kohtunud, et hinnata tema sobivust juhtkoeraks saamiseks. Ta on esialgu veidi pelglik võõraste inimeste suhtes, kuna elas kasvataja juues siiani metsade vahel, aga muidu täitsa tavaline labradori tüdruk. Toidumotivatsioon on hea. Otsingutele tasub kindlasti head maiust kaasa võtta.“

Kutsikal on seljas Rukka musta värvi traksid, millel on helkurtriibud ning järel lohiseb punast värvi flexi-rihm. Kutsika leidjale on välja pandud vaevatasu.

Kõik, kes on näinud kirjeldusele vastavat koera või on leidnud kirjeldusele vastava koera palume ühendust võtta telefonil +372 58 440 521 – Christel või Taavi Rauniga telefonil (372 503 8454. Kui keegi on Roosi leidnud, siis palun viige ta lähimasse kliinikusse kiipi kontrollima.