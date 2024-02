Maius lemmikloomale on kui komm lapsele? Tähtsad on koostis ja mõõdukus!

Turul on palju erinevaid hõrgutisi: alates küpsistest, närimismaiustest, kuivatatud lihast kuni külmkuivatatud, poolkuivade, pehmete ja kuivade maiusteni. „Ei ole ühest vastust, milline maius on parim, kuid kombineerides oma lemmiklooma huve ja võttes arvesse toote koostist, saab valida oma lemmikloomale individuaalselt sobivaima variandi,“ ütleb KIKA GROUP UAB ettevõtete gruppi kuuluva ja loomatoitu ja maiuseid tootva AKVATERA LT tehnoloog Julija Navikaitė. Ta annab nõu, milliseid hõrgutisi tasuks vältida ja mida valikut tehes arvesse võtta.

Tehnoloogi sõnul täidavad maiused lemmiklooma elus mitmeid olulisi funktsioone. „Maiused käivad koerte ja kasside eluga tavaliselt kaasas alates lapsepõlvest. Omanikud kasutavad neid lemmikloomade koolitamisel. Tegemist on suurepärase vahendiga motiveerimiseks ja julgustamiseks hea käitumise eest. Need võivad olla kasulikud ka siis, kui lemmikloom jääb üksi – mõni närimismaius võib looma rõõmustada ja suunata tähelepanu näiteks mööbli närimisest eemale. Veel üks maiuste ülimalt oluline funktsioon on see, et nad aitavad luua sidet omaniku ja neljajalgse sõbra vahel,“ nimetab Navikaitė maiuste eeliseid.