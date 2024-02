Kutsika norinat oli kuulda ka mikrofoni: taks Nunnu tunneb end mõnusalt nii telestuudios kui jahil

Alljärgnev pole ilmselt kõigis lõikudes arusaadav inimestele, kes on soovinud elada ehk mingis mugandunud võlumaailmas, kus kujutletakse endale, et oma igapäevase vorsti, süldi ja kalamarja tooraine jaoks tapmine on võõraste käte ja oma rahakoti abil kuidagi eetilisem, kui ulukite arvu mõistlikus vahemikus hoidmine läbi jahi, mille lahutamatuks osaks on kahjuks ka saakloomadelt elu võtmine.

Olen kunagi isegi üle 10 aasta kuulunud kunagi veendunud taimetoitlaste usku, aga juhuste rea läbi jahimehe vaatenurga juurde jõudmine on viinud veendumuseni, et päeva lõpuks oleks enda vastu ausam ikkagi oma toit ise ära küttida. Samas üldse ei imesta, kui keegi vastupidiselt sest asjast võiks arvata… olen ise seal maal kunagi mõtetega olnud ja tean, mis mõtted bämbi kompleksiga peas tekivad. Ehk see kirjeldatav jahimaailm pole just teie cup of tea. -