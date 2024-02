Mustamäel kadunud labradorikutsikas leiti rehvihunnikust, temaga on kõik korras

Koera otsinud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse liige Christel Sogenbits ütles, et kutsika leidsid noored, kes oma koeraga Tetrise maja juures jalutasid. „Nende koer reageeris rehvihunniku peale ja kui nad vaatama läksid, leidsidki Roosi sealt,“ rääkis ta. Tõenäoliselt oli seni maal elanud ja linna juhtkoera ametisse sobivust testima toodud kutsikas ümbritsevast pisut kohkunud ja peitu pugenud.

Christel kinnitas, et koeraga on nüüdseks kõik korras, ta on rõõmsameelne ja jätkab vaegnägijate juhtkoera ülesannete õppimist. Aitäh kõigile inimestele, kes Roosi otsingutel kaasa lõid!