Nokk kinni, saba lahti: paratamatu puurielu muudab Enzo paranemise raskemaks

Varjupaika jõudes oli Enzo kergelt räsitud - kehal mõned verised kriimud ja paar marraskil laiku. Loomake sai kliinikus üle vaadatud, kus selgus, et Enzol on seenhaigus. Kuigi kassipoiss sai kiirelt ravi peale, muutus seis järsku väga hulluks. Enzo nägu oli põhimõtteliselt karvutu ja silmad nii paistes, et ta ei saanud neid avada.

Enzo on tubli seeniorkiisu, kes on iseloomult malbe, rahulik, sõbralik ja täielik sülekass. Ta ei ütle ära paidest ning on üleüldse hästi nunnu tegelane. Konservi limpsides ja lisaks ka paisid saades läheb enesetunne nii heaks, et Enzokene hakkab rõõmust nurru lööma ja padja peale saiakesi sõtkuma. Vaatamata rahulikule olekule näeb teda vahetevahel ka palli veeretamas või suletutiga sahmerdamas. Enzo on hinnanguliselt sündinud 2011. aasta alguses ning vääriks ometi ka enda päris pere ja oma päris koikut.