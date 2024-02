Kaariest ei ole, aga hambad tuleb eemaldada. Loomaarst selgitab, miks kasside suud nii korrast ära on

Loomaomanikud on ilmselt ühel meelel, et üheks suurimaks lemmikloomadega seotud väljaminekuks on kliinikus käimine. Ja kulukaimaks osutuvad tihtilugu kõikvõimalikud hambaprotseduurid. Millised on peamised probleemid, mida suuõõne ülevaatusel kohata võib ning kuidas neid ennetada? Pesaleidja loomakliiniku ja Tartu väikeloomakliiniku loomaarst Egeli Kirk toob selguse majja.