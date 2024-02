Noor sporthobune läbis maaülikoolis erakordse operatsiooni

Wobbleri sündroom on neuroloogiline haigus, mille täpne nimi on cervical vertebral stenotic myelopathy (CVSM). Eesti Maaülikooli loomakliiniku vanemloomaarst Reet Herm selgitas, et Wobbleri sündroom põhjustab hobustel kaelalülisid ümbritseva selgrookanali ahenemist.

„Selle tagajärjel surutakse seljaaju kokku. See aga põhjustab hobusel tasakaalukadu, nõrkust ja koordinatsioonihäireid. Selle haiguse all kannatav hobune võib olla ka iseendale ohtlik, sest võib endale viga teha, ja tema elukvaliteet on kahtlemata väga halb,“ kirjeldas Reet Herm.

Wobbleri sündroomi ravimiseks fikseerisid arstid operatsiooni käigus kaks kaelalüli (C3 ja C4) metallplaadi ja kruvidega, et vähendada seljaajule avalduvat survet. Keerukat operatsiooni juhtis Eesti Maaülikooli hobusekliiniku peaarst Felipe Corrêa, kaasatud olid nii Eesti maaülikooli loomakliiniku arstid ja abilised, kui ka paar kolleegi Soomest: Triin Rilanto, Laura Laakso, Reet Herm, Katarzyna Kuc, Kati Kiipsaar ja Jane Adov.Corrêa sõnul tõestas operatsioon taas, et Eesti veterinaarmeditsiin on tipptasemel. „See annab meile hobuste ravimisel uusi võimalusi ja pakub lootust sadadele hobuseomanikele nii Balti riikides kui ka kaugemal, kelle loomad kannatavad sarnaste neuroloogiliste seisundite all,“ sõnas Felipe Corrêa.

Operatsioon oli oluline samm hobuste neuroloogiliste haiguste mõistmisel ja ravimisel, pakkudes väärtuslikku teavet tulevaste juhtumite lahendamiseks. Paranemise prognoos on nii raske operatsiooni puhul siiski alati ettevaatlik ja lõikuse lõplik mõju ilmneb kuni poole aasta möödudes. „Lõikus ei võta tasakaaluhäiret täielikult ära, kuid parimal juhul leevendab sümptomeid sedavõrd, et patsient saab elada muretut elu karjamaal,“ ütles Felipe Corrêa. Tänaseks on sälg suunatud kodusele ravile.