Teeme selgeks: kuidas ja millal kägu oma munad võõrasse pessa sokutab?

Kuidas kägu muneb? Millal ja missugustel tingimustel ta seda teeb? Mis toimub munemise ajal selle pesa juures, mille kägu on muna poetamiseks välja valinud? Need ja paljudki teised küsimused on linnu-uurijaid huvitanud juba aastakümneid, kuid alles viimased aastad on tänu tehnika arengule hakanud andma vastuseid.