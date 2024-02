Kes peab pulmi, kes laulab „sitsikleiti“: need karvased ja sulelised kuulutavad tänavu veebruaris kevadet

Eesti Loodusmuuseumi bioloog Lennart Lennuk märgib, et elurikkus.ee vaatluste andmetel on kõrvukräts teinud Tallinnas, Haabersti linnaosas juba häält. Kõrvukräts on välimuselt sarnane kassikakule, omades samasuguseid sulgkõrvu, kuid pikkuselt on kaks korda lühem. Tegemist on Eesti ühe levinuma kakulisega, kellest talveks enamik isendeid siit lahkub, et kevadel tagasi tulla. „Lisaks on kevadekuulutajad kodukakk, keda on kuuldud Pärnus, Haapsalus, Tartus, ning värbkakk ja händkakk, keda on kuuldud Pärnus,“ ütleb Lennart Lennuk.

„Musträstast on laulmas kuuldud Tallinnas, Tartus ja mujal, ka rasvatihast võib üle linna laulmas kuulda,“ ütleb Lennuk. „Linnulaul muutub järjest kevadisemaks. Rasvatihase laulus võib kohata kevadisemaid noote nagu „sitsikleit-sitsikleit“. Musträsta poollaulu võib kohata läbi talve, aga päris kõlavat laulu võib juba veebruaris samuti kosta.“

Lennart Lennuk toob veel välja, et ka hallvares ja harakas tegelevad juba pesakoha otsimise ja pesaehitamisega.

Lindudest on esimesed kevadekuulutajad linnades just künnivares, peade kohal üle lendamas näeme ka hallhanesid, väike- ja laululuiki. Eesti Loodusmuuseumi zooloog-kuraator Joosep Sarapuu lisab, et künnivareseid võib Tallinnas olla läbi talve. „Millalgi kevade alguse poole saabub ka kuldnokk, keda võib ka linnas kohata,“ ütleb Sarapuu, aga märgib, et ka kuldnokkade hulgas on neid, kes ära ei rända, nii et iga kuldnokk ei pruugi veel kevadekuulutaja olla. „Aga nemad hoiavad pigem Lääne-Eesti rannikualadele, nii et sealsetes linnades võib neid talve läbi kohata. Üksikuid kuldnokki võib siiski talvel näha ka mujal linnades.“ Lennuk lisab, et kuldnokka on talvel nähtud ka Tallinnas ja Tartus.

Pulmitavad rebased ja jänesed